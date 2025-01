Uniti per Gianluca Vialli richiama tanti ex compagni di squadra a Rimini

Troppo piccola la Cineteca Comunale di Rimini per accogliere l'affetto per Gianluca Vialli. L'indimenticabile attaccante della Nazionale ha portato in Romagna molti amici, diversi ex compagni, tanti tifosi di Juventus, Sampdoria e Cremonese. Il ricordo di Vialli è indelebili, il campione azzurro è scomparso appena due anni fa, il 5 gennaio del 2023 e la voglia di ricordarlo ha portato ad organizzare questo evento. Un viaggio tra ricordi, aneddoti, di chi con Gianluca Vialli ha diviso lo spogliatoio o avuto il piacere di conoscerlo.

Tanti compagni della Juventus, come Moreno Torricelli, Michele Padovano, Alessio Tacchinardi e Stefano Tacconi. Passando per Ivano Bonetti, Alessandro Melli e Alberto di Chiara. Tanti ex calciatori come Massimo Agostini, Francesco Baldini e Igor Protti.

Tutti “Uniti per Gianluca Vialli” per sostenere "Oltre la Ricerca ODV", associazione per sensibilizzare e migliorare il percorso di diagnosi e trattamento del tumore al pancreas attraversa una raccolta fondi. Grazie anche alle maglie ufficiali di tante squadre di calcio che hanno voluto partecipare all'iniziativa. Tra queste anche una speciale maglia della Nazionale di San Marino numero 9 dedicata proprio a Vialli.

Un evento organizzato dall’associazione “We Play” in collaborazione con Mario Fucili e con il patrocinio del Comune di Rimini, alla quale hanno collaborato anche i giornalisti: Massimo Boccucci, Ilenia De Sena e Nicolò Schira. Sul palco della Cineteca di Rimini, le domande di Martina Quaranta e Massimo Proietto, hanno permesso di tornare indietro nel tempo a un calcio un po' lontano, che non c'è più e del quale Gianluca Vialli era grande rappresentante.

"È passato da poco - ha ricordato il nipote Riccardo Vialli - il secondo anniversario della scomparsa di Luca, ma vedo che comunque la gente ci tiene a ricordarlo per il campione che era, ma soprattutto per l'uomo e questo per me e per tutta la mia famiglia è bellissimo e davvero importante".