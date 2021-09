Università di Urbino: Laurea magistrale honoris causa in Scienze dello Sport al Ct Mancini

Laurea magistrale honoris causa in Scienze dello Sport al Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, originario di Jesi (Ancona). Gli verrà conferita nelle Marche, a Urbino, dal rettore dell'"Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", Giorgio Calcagnini lunedì 27 settembre. Mancini nell'occasione pronuncerà la lectio magistralis sul tema "Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire un team vincente nello sport".

La cerimonia si terrà a partire dalle ore 16,30 al Teatro Sanzio di Urbino. A causa delle restrizioni sanitarie in corso l'accesso sarà consentito previa esibizione del green pass. L'evento verrà trasmesso in diretta su www.uniurb.it/live.

