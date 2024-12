Sorteggio certamente non favorevole per l'Italia alla fase finale del Campionato Europeo Under 21 in programma in Slovacchia dall'11 al 28 giugno 2025. Gli azzurrini di Carmine Nunziata se la vedranno con Romania, Spagna e Slovacchia. Ai quarti di finale accederanno le prime due formazioni di ogni girone. L'Italia non vince l'Europeo Under 21 dal lontano 2004, ultima finale nel 2013.