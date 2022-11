MONDIALI Usa e Inghilterra vincono e vanno agli Ottavi

La rete di Pulisic fa esultare gli Stati Uniti che battono l'Iran per 1-0. Agli ottavi la squadra squadra americana incrocia l'Olanda, mentre il torneo degli iraniani termina qui. Succede tutto nel secondo tempo dell'altra partita quella tra Inghilterra e Galles terminata 3-0. Rashford apre le marcature su punizione. Il raddoppio dopo un solo minuto, funziona il recupero palla inglese, Kane vede Foden sul secondo palo che appoggia in rete. Il tris ancora di Rashford, doppietta per lui, che supera Ward col sinistro. Inghilterra vola agli ottavi dove l'attende il Senegal.

