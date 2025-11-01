Va a Kylian Mbappè la Scarpa d'Oro 24/25

Kylian Mbappé ha vinto la Scarpa d’Oro 2024-25 grazie ai suoi 31 gol in Liga, nella stagione d’esordio con il Real Madrid. Il francese ha totalizzato 62 punti, precedendo Viktor Gyökeres (Sporting CP, 58,5 punti) e Mohamed Salah (Liverpool, 58 punti).

Durante la cerimonia al Bernabéu, Mbappé ha espresso il desiderio di restare a lungo al Real Madrid e di conquistare molti altri trofei. Il presidente Florentino Pérez lo ha elogiato per il suo contributo e per l’eccellente inizio di stagione sotto la guida del nuovo allenatore Xabi Alonso, già con 16 reti all'attivo.

