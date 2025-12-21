SERIE C Vacanze anticipate per i portieri di Pianese e Ternana (0-0) Il campo non aiuta, prima si vede la Ternana, poi la Pianese con la girata di Sodero

Le cose più belle tra Pianese e Ternana sono senza dubbio le maglie. Lato calcio invece c'è da accontentarsi. Il campo non aiuta, prima si vede la Ternana, poi la Pianese con la girata di Sodero. Provano gli ospiti, Ferrante prova ad entrare di testa senza far male. Giallo per questa entrata di Vallocchia, giallo che dopo il controllo VAR diventa rosso e per Terni c'è la prospettiva non simpatica di farsi un'ora in dieci uomini. Per la Pianese diventa ora una partita da vincere. Amey in girata pigra e non efficace. Ripresa col sinistro masticato di Proietto. Poco dopo altissimo il destro di Sodero. Ternana bassa con il chiaro ora obiettivo di far 0-0. Un solo accenno di contropiede più che altro per far rifiatare la difesa. E dopo gli ultimi minuti in cui l'idea di non prenderle non dispiace né di qua, né di là non può che essere 0-0.

