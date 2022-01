SERIE C Vaira: "Con Spurio abbiamo completato la batteria dei portieri. Bortolussi? Piace a tutti anche a noi" Il Direttore Sportivo del Modena Davide Vaira conferma l'arrivo del portiere Andrea Spurio dopo quello del difensore centrale classe 1999 Matteo Piacentini dal Teramo. Vaira non nasconde anche in ottica futura l'interesse per Bortolussi

Il Direttore Sportivo del Modena Davide Vaira in collegamento skype a Cpiace parla apertamente del mercato di gennaio. Il Modena ha completato due operazioni: il portiere Andrea Spurio, il difensore centrale Matteo Piacentini. Il DS Vaira non nasconde l'interesse in chiave futura per il bomber del Cesena Mattia Bortolussi.

