SERIE C Valanga Carrarese sul Sestri Levante (5-1)

Ciclone Carrarese su un Sestri in 10 per più di un tempo e che aveva cominciato anche meglio rispetto ai quotati avversari. Dopo appena 3 minuti il retropassaggio suicida costringe Bleve ad andare per le vie brevi su Gala. E' calcio di rigore con spingardata di Pane. La Carrarese reagisce subito e con forza, il pari tarda poco ad arrivare. Si genera una mischia, Anacoura alla bene e meglio, poi si arrende sul tap in di Imperiale. Altro giro e Sestri capisce che non è serata quando un cross innocuo di Cicconi incoccia il piede di Pane e diventa un macigno per Anacoura. Prima dell'intervallo i liguri escono definitivamente dal match quando Podda entra come un karateka su Palmieri e prende rosso. Ripresa con Sandri da fuori che è l'ultima cosa ospite prima della grandinata. Avvisaglia col suicidio della difesa e Palmieri che fa un tutorial su come non fare gol. Il gol arriva, Anacoura va di piombo sul cross e il rimpallo premia Panico. Al minuto 65 arriva la rete numero 4 grazie al colpo di testa di Schiavi. E col Sestri Levante già sul pullman per la via del ritorno Finotto fa 5, confermato il terzo posto a +3 sul Perugia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: