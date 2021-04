Valentina Vezzali: "Gli Europei un'occasione di rilancio per l'Italia"

Il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e il presidente del Coni Giovanni Malagò sono intervenuti sulla possibilità di aprire ai tifosi per le gare ospitate dai tifosi in Italia. Vezzali: "Mi adopererò con tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia".

