SERIE C Var protagonista in Bra-Perugia e Juventus Next Gen-Livorno Prima vittoria del Campobasso,, pari tra Gubbio e Sambenedettese

Succede di tutto nell'infinita partita tra Bra e Perugia. Piemontesi avanti con Minaj che si tuffa sulla respinta di Gemello sul finire di primo tempo. In apertura di ripresa il pari del Perugia: Giunti si gira nel traffico e complice una deviazione spiazza il portiere. Gli umbri restano in 10, malissimo il disimpegno difensivo, La Marca arpiona con il destro e va all'angolo. L'arbitro assegna 7 minuti di recupero durante i quali si sta fermi a lungo per via di una chiamata Var. E allora si allunga fino al 100' quando Ogunseye bagna dal dischetto l'esordio e fissa questo pazzo 2-2.

Con una doppietta dello scatenato Bifulco, il Campobasso batte la Torres e prende i primi punti del suo campionato. Leonetti dal limite, Bifulco ci mette il piede e spiazza Zaccagno. A metà ripresa i sardi la riacchiappano con Musso che con la punta anticipa Tantalocchi. Nel finale esplode il Molinari quando sul palo colpito dall'angolo Bifulco va a rimbalzo e deposita in rete il pallone del 2-1 definitivo.

Entusiamo al Barbetti per l'acquisto di La Mantia, ma contro la Samb è il solito Tommasini a portare avanti il Gubbio. Prima dell'intervallo è bravo Eusepi a metterla giusta giusta sul tuffo di Moussa Tourè.

Tutto nell'ultimo quarto d'ora tra Juve Next Gen e Livorno. Deme scappa a tutto e tutti, imprendibile, e anche lucido nel prendere le misure e battere Seghetti. Al novantesimo Formisano si gioca la card e l'arbitro pesca il tocco di mano di Scaglia. Dunque calcio di rigore per il Livorno con Di Carmine che segna e pare proprio finita. Invece al 95' i toscani colpevolmente non riescono a pulire e il diagonale di Anghelè fa esultare la giovane Juve.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: