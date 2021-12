Variante Omicron, Coppa d'Africa a rischio

La variante Omicron picchia duro e tra tutti i rischi che porta con sé c'è anche quello della cancellazione dei grandi eventi. Trema la Coppa d'Africa in programma in Cameroun dal 9 gennaio al 6 febbraio a causa della nuova ondata di contagi che ha travolto il paese. La notizia, diffusa da Rmc Sports, ha ricevuto una smentita ufficiale dalla Caf che conferma date e luoghi. "Non commentiamo -scrive la governance del calcio africano in un duro comunicato- le fake news provenienti dall'Europa. Tutto confermato quindi? Parrebbe, ma nel frattempo arrivano prese di posizione piuttosto decise. I club della Premier ad esempio, stanno valutando la possibilità di non concedere i giocatori convocati per la competizioni alle proprie nazionali.

Una scelta che anticipa di qualche ora quella dell'Eca, preoccupata per il rispetto di un protocollo sanitario che ancora non è stato rilasciato dall'organizzazione. In più c'è da valutare la quarantena cui i calciatori di rientro dal Cameroun dovrebbero obbligatoriamente sottoporsi rendendoli quindi non convocabili dai club impegnati negli ottavi di finale di Champions League. L'Eca quindi si riserva di avvalersi di quanto disposto dalla Fifa nell'agosto 2020 e cioè di trattenere i propri giocatori se è al ritorno si rendesse obbligatoria una quarantena superiore ai 5 giorni. L'organizzazione al momento tira dritto, ma dal board dell'ultima settimana di dicembre sono attese novità.