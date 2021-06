Vasco Regini: “La partita più bella della mia vita”

Maria Vittoria e Edoardo chiamano a gran voce la mamma che come da tradizione si fa attendere. Sono loro, bellissimi figli della coppia, i protagonisti assoluti del backstage. Uno stiloso Vasco Regini arriva puntuale e riceve l'applauso di amici e parenti sistemati sulle scalinate della Pieve di San Marino. Eleganza, classe, signorilità sono gli ingredienti di un matrimonio evento nel centro storico della Repubblica. Parenti e amici dicevamo ma non sono voluti mancare a questa straordinaria giornata i compagni di squadra della Sampdoria; Keita Balde e Manolo Gabbiadini. Acclamata a gran voce dai figli eccola la sposa: splendida Federica Cesarini, sorella del difensore della Nazionale Davide, emozionatissimo quanto o forse più di lei. Una partita speciale anche per lui. Un matrimonio top class in Repubblica.