Vastogirardi - Cattolica 3-2

Serie D Girone F : settima sconfitta in dieci giornate di campionato per il Cattolica SM che non ha ancora mai ottenuto un successo in questa stagione. Contro il Vastogirardi arriva la sconfitta per 3 -2. Padroni di casa in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Kyeremateng nel recupero del primo tempo. Sempre su rigore un minuto dopo il pareggio del Cattolica SM con Merlonghi. Nella ripresa al 53° doppietta di Kyeremateng. Il tris per il Vastogirardi lo segna Varsi al 62°. Il goal di Cissè a 11 dal termine riaccende le speranze, definitivamente spente al fischio finale. Vastogirardi batte Cattolica SM 3-2