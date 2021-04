QUALIFICAZIONI MONDIALI Venduta all'asta per 64mila euro la fascia di Ronaldo Il ricavato a un bambino serbo di sei mesi affetto da atrofia muscolare spinale

La fascia di capitano che Cristiano Ronaldo ha gettato sul campo nella partita Serbia-Portogallo per l'annullamento di un gol valido, è stata venduta all'asta per 64mila euro a scopo umanitario. Il ricavato sarà utilizzato per fornire le cure mediche a un bambino serbo di sei mesi affetto da atrofia muscolare spinale e bisognoso di assistenza medica all'estero.

