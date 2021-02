SERIE C Ventiquattresima giornata spalmata su 3 giorni. Match Clou Sud Tirol – Feralpisalò Due ritorni sulle panchine di Sambenedettese e Carpi. Montero prende il posto del dimissionario Zironelli alla Samb. Pochesci torna su quella del Carpi al posto del dimissionario Foschi

Il Cesena salta il terzo match consecutivo, dopo i rinvii per Covid con Perugia e FeralpiSalò la squadra di Viali salterà anche quella con il Gubbio, salvo altri imprevisti i bianconeri torneranno in campo mercoledi 17 alle 15 a Fano. Fano che domani alle 15 sarà di scena al Galli di Imola per una partita tra due squadre che lottano per la salvezza ma che stanno attraversando un ottimo momento di forma. I granata di Flavio Destro vengono da 6 risultati utili consecutivi. I rossoblu di Pasquale Catalano da due vittorie consecutive entrambe per 3-0 con FeralpiSalò e Carpi. Lunedi sera a Cpiace si parlerà diffusamente di questa partita con ospite il capitano del Fano Gianluca Carpani. Domani si concluderà il quadro del sabato con altri due incontri: Vis Pesaro – Virtus Vecomp Verona sempre alle 15, alle 17.30 Fermana – Perugia. [Banner_Google_ADS]Domenica alle 12.30 al Benelli Ravenna – Triestina inaugura la serie che prosegue con Arezzo – Carpi. Sulla panchina del Carpi richiamato, dopo le dimissioni di Luciano Foschi per lui 5 sconfitte e una vittoria in 6 gare , Sandro Pochesci. La coppia in testa al campionato in campo alla stessa ore, le 15. Il Padova affronta in trasferta il Legnago Salus, il Sud Tirol ospita in casa la FeralpiSalò. Alle 17.30 si chiude il quadro domenicale con Mantova – Sambenedettese. Anche in casa Samb si registra il ritorno in panchina di Paolo Montero, richiamato dopo le dimissioni di Zironelli. La 24° si chiuderà lunedì sera con il posticipo Modena – Matelica.



