Ventola alla Tiss' You Care per curarsi al ginocchio

Dopo Cristian Zaccardo e Christian Vieri, anche Nicola Ventola sceglie la Tiss'You Care Clinic San Marino per lenire i classici acciacchi post carriera. L'ex attaccante dell'Inter si è affidato alla medicina rigenerativa del centro sammarinese per curarsi il ginocchio destro. Quasi un tallone d'Achille per l'ex promessa del calcio azzurro, il cui percorso calcistico è stato frenato proprio dai tanti infortuni. Ventola – campione d'Europa U21 nel 2000 – ha lasciato il calcio giocato nel 2011, dopo un anno e mezzo speso con la maglia del Novara. Quindi dal campo è passato alla tv, senza però abbandonare il pallone.