CONFERENCE LEAGUE Verso Fiorentina - Olympiacos

Quella di Atene sarà la sesta finale europea della Fiorentina. La società viola ha collezionato solo un successo nelle cinque precedenti occasioni. L'unico trofeo risale alla Coppa delle Coppe vinta nel 1961 contro i Rangers. Nella storia del club anche la finale persa con il Real Madrid nella seconda edizione della Coppa del Campioni.

Al di là dei precedenti, non proprio fortunati per la Fiorentina, la squadra di Vincenzo Italiano è soprattutto alla sua seconda finale di fila in Conference League. La scorsa stagione era arrivata una sconfitta contro il West Ham che ha lasciato grande rammarico, per un ko arrivato al 90' minuto. Ci riprova la squadra di Italiano, con maggiore esperienza, con quella maturità di chi sa quali sono stati gli errori commessi.

È di certo una grande occasione per la formazione viola, che però dovrà affrontare anche un po' del suo passato. Nell'Olympiacos ci gioca Stevan Jovetić, il calciatore montenegrino che a Firenze ha trascorso cinque anni all'inizio della sua carriera. L'Olympiacos è una squadra che sogna un trofeo. In cento anni di storia il club greco non ha mai giocato una finale europea e quest'anno ha l'opportunità di giocarla in casa, anche se in realtà casa non è, visto che sarà lo stadio dell'AEK di Atene a ospitare la finalissima.

Uno stimolo in più per l'Olympiacos, che sarà sostenuta da molti tifosi, tanto da essere necessario un dispiego di forze maggiore con 5 mila agenti di polizia. A guidare l'Olympiacos José Luis Mendilibar, tecnico spagnolo che ha vinto l'Europa League con il Siviglia nella passata stagione.

