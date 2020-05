PRIMEIRA LIGA Verso il via libera per la ripresa del campionato in Portogallo, si dovrebbe ripartire il 30 maggio

Mentre alcuni campionati europei – come Francia e Olanda – sono stati dichiarati conclusi, in Portogallo si va verso il via libera per la ripresa della Primeira Liga a fine maggio. Ad annunciarlo il Ministro dell'Economia Pedro Sia Vieira, mentre Antonio Costa - Primo Ministro portoghese - ha aggiunto che si potrà ricominciare solamente quando verrà approvato il protocollo sanitario.

Salvo sorprese, si riprenderà da una situazione di classifica che vedeva il Porto in testa al campionato con un punto di vantaggio sul Benfica. Nulla da fare, invece, per la Liga 2 – la serie B portoghese – con lo stesso Costa che ha annunciato la chiusura della stagione.



