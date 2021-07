Verso Italia-Inghilterra: Southgate senza Foden

Domani, alle ore 21, Italia ed Inghilterra si giocano la finalissima degli Europei a Wembley. Per gli Azzurri la possibilità di tornare ad alzare questo trofeo che manca dal successo del 1968, per gli inglesi di vincere la rassegna continentale per la prima volta nella loro storia dopo l'unico Mondiale del 1966 conquistato in casa, proprio a Wembley. I ragazzi di Roberto Mancini sono partiti e arriveranno all'aeroporto di Londra Luton intorno alle 13.15 ed oggi, alle 18.15 italiane, si terrà la consueta conferenza stampa pre-partita con il CT ed il capitano Giorgio Chiellini. A seguire la rifinitura al centro sportivo del Tottenham.









Pochi dubbi di formazione per Mancini che si affiderà, con ogni probabilità, agli 11 che hanno battuto la Spagna mentre il ct inglese Southgate dovrà rinunciare al talento del Manchester City Foden che non si sta allenando a causa di un problema al ginocchio. Con Kane e Sterling dovrebbe esserci uno tra Saka e Sancho.