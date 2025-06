MONDIALE PER CLUB Verso Juventus-Real Madrid, Del Piero e Trezeguet: "Per i bianconeri significa tanto"

Il Mondiale per Club FIFA entra nella fase calda, quella ad eliminazione diretta. L'Inter affronta i brasiliani del Fluminense questa sera alle 21, martedì - alla stessa ora - toccherà alla Juventus, impegnata contro il Real Madrid in una sfida affascinante. Di questa partita hanno parlato due leggende bianconere, Alessandro Del Piero e David Trezeguet.

"Per la Juventus vincere con il Real Madrid vorrebbe dire tutto, da tanti punti di vista" - afferma Del Piero - "Venendo da una stagione difficile — come quella che stanno vivendo — e con un cambio di allenatore a stagione in corso, cosa molto insolita per la Juve, riuscire a esprimersi così è davvero positivo. Superare la fase a gironi è stato molto importante e anche il modo in cui lo hanno fatto conta. Si percepisce una nuova energia in campo. I giocatori stanno facendo molto bene, a parte l’ultima partita con il City, ovviamente. Sono stato un giocatore, sono sempre stato un tifoso e lo sono ancora. Quindi spero davvero il meglio per la mia squadra".

"Personalmente, penso che Juventus-Real Madrid sia la partita più importante per il suo significato storico e simbolico" - dice Trezeguet - "Sono due club che hanno lasciato un segno profondo nel calcio mondiale. La Juventus, da un lato, sta cercando di definire una direzione più precisa per il proprio futuro, mentre il Real Madrid, naturalmente, porta con sé un’eredità che tutti riconosciamo. Quindi, per me, anche a livello emotivo, quella è la partita. La Juventus è chiaramente una scelta molto sentimentale per me, è qualcosa di profondamente personale a causa della mia storia con il club. Credo che siano una squadra che ha bisogno di successi, e vincere un torneo speciale e unico come la Coppa del Mondo per Club potrebbe rappresentare un momento significativo per loro".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: