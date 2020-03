Vertice Lega - Aic, si cercano soluzioni

Nuovo vertice in Lega per stabilire se e quando riprendere il campionato di serie A. Cresce il fronte dello stop definitivo, ma al momento la certezza è il divieto di allenarsi per tutto il mese di aprile, diventa dunque irrealistico parlare di una ripresa per il 3 maggio – sono parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Quella che il campionato di calcio non riprenda è un'ipotesi concreta e a confermarlo è anche Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori: "Sul tavolo abbiamo un elemento in più rispetto alle scorse settimane perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c'è - le sue parole raccolte dall'Ansa - Occorre dunque porsi il problema della chiusura della stagione sia da un punto di vista sportivo sia dal punto di vista formale, dei contratti". Nel Tg di questa sera vi daremo conto del vertice tra Lega e AIC in questo momento in svolgimento.