SERIE C Via ai play off: c'è un solo posto per la B

Piedi sul primo gradino, la lunga scala che porta in B comincia la sua selezione. Primo turno dei play off per aspiranti promosse, senza seconde, terze e quarte che entrano in gioco più avanti. Sfide intergirone, partita unica in casa della meglio piazzata in campionato che potrà inoltre giovarsi di due risultati su tre. Il Pescara comincia dall'Adriatico alle 16. Basterà il pari contro la Carrarese alla squadra biancazzurra che con l'allenatore ha cambiato anche passo e che si presenta agli spareggi con ambizioni nemmeno troppo celate. La Carrarese di Totò Di Natale con un posto nella post season ha già ampiamente fatto il suo dovere e dunque nessun obbligo e testa leggera: attenzione alle sorprese. Alle 17,30 al Barbetti calcio di inizio della sfida tra Gubbio e Lucchese. Umbri regolari nel contesto di un campionato sempre nella parte sinistra della classifica, ma toscani in crescendo nel finale e capaci anche di pensare al colpo grosso. La Lucchese di Nicola Nanni infatti va avanti solo in caso di vittoria. Alle 18 ad Ancona i padroni di casa con due risultati su tre contro l'Olbia più grande della sua storia. Mai i sardi si sono trovati a spareggiare per la B e l'impressione è che non vogliano giocare il ruolo della comparsa.

