SERIE C Via ai playoff di serie C: tutti in fila per la B

C'è chi li acchiappati da progetto, chi per caso, chi perché non è riuscito ad arrivare primo. Comunque siano arrivati, i playoff sono per tutti una possibilità. Ci sono logici e chiari favoriti, ma gli outsider hanno sempre un posto in prima fila: basta pensare alle ultime due stagioni quando a vincerli furono prima il Lecco poi la Carrarese, non certo tra le squadre più attese.

E allora primo giro di giostra tra il tardo pomeriggio e la prima serata di domenica. Il Girone B propone da subito 3 gare interessanti: la prima tra Arezzo e Gubbio con la formazione di Bucchi che ha qualità e classifica superiori ad un avversario che si è qualificato grazie al posto liberato dal Rimini, dentro dalla fase nazionale grazie alla vittoria della Coppa Italia di C. E dunque Arezzo-Gubbio prima di un programma che prevede anche uno stimolante dentro/fuori tra le due sorprese più belle della regular season: Pineto-Pianese. Abruzzesi che hanno svoltato con Tisci in panchina e toscani neopromossi con testa libera e voglia di continuare il viaggio.

Vis Pesaro-Pontedera segna invece per i padroni di casa il momento di riprendere un percorso virtuoso rallentato nell'ultimo mese di campionato. Basta un pari alle meglio classificate per andare avanti. Parallelamente al Girone B cominciano gli incroci anche da A e C. Al nord c'è la finalista di Coppa Giana Erminio a ospitare la Virtus Verona dell'eterno Gigi Fresco, poi Renate-Arzignano e Trento-Atalanta Under 23. Al sud il Benevento se la vedrà con la Next Gen della Juventus, il Catania col Giugliano, il Potenza col Picerno.

