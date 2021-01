SERIE C Via al mercato: Fiore al Ravenna, tris di acquisti per l'Arezzo Imolese vicina a Piovanello, Vano a un passo dal Perugia.

Il mercato riparte e il Ravenna, che ha bisogno di raddrizzare una classifica deficitaria, non perde tempo. Ufficiale l'arrivo di Corentin Fiore, fermo da agosto dopo l'addio al Teramo. Terzino classe '95, Fiore ha un passato con Cercle Bruges e Standard Liegi nella massima divisione del Belgio, Paese in cui è nato e del quale è stato nazionale U21. Per lui anche una stagione nell'Imolese, che come il Ravenna ha bisogno di cambiare passo ed è vicinissima al prestito secco dell'attaccante Piovanello: arriverebbe dal Padova ma ha iniziato la stagione a Catania, con 9 presenze.

Primi movimenti anche per le big: il Modena ha risolto il contratto col difensore Stefanelli e col centrocampista Laurenti, mentre sempre in mediana è in arrivo Corradi, dal Piacenza. La Triestina invece pesca in D: preso l'esterno classe 2001 Giannò, dal Foligno. Sembra fatta anche per il passaggio al Perugia di Vano, 8 gol in 20 partite l'anno scorso col Carpi, mai a segno in 13 presenze col Mantova in questa stagione. Gli umbri preleveranno il centravanti a titolo definitivo dal Verona, proprietario del cartellino, e puntano anche il suo ex compagno di Carpi, Biasci.

Sul fondo della classe tris di colpi per l'Arezzo, che dal via del campionato non ha mai smesso di fare compere: dalla B arrivano il centrocampista Serrotti, svincolatosi a ottobre dalla Reggiana, e il terzino Ventola (5 presenze col Pescara), e sempre nel ruolo di terzino ecco Karkalis, anche lui svincolato. La Vis Pesaro ha prestato alla Pistoiese il difensore Pezzi e a sua volta guarda ai parametri zero: nel mirino il ritorno del portiere Serraiocco e l'esperto attaccante Daniele Cacia. Il Gubbio punta il terzino del Siena De Angelis e, per bocca del DS Giammarioli, saluta i centrocampisti Sdaigui e Lovisa: ambedue in prestito, torneranno rispettivamente a Roma e Fiorentina.

