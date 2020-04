SERIE C Viali: "Il calcio che ci piace è quello con la gente allo stadio" L'allenatore del Cesena: "Situazione surreale. Ovvio che pensiamo al campo, ma prima viene la salute"

Queste immagini che raccontano gesti tecnici e cornici di pubblico adeguate sembrano venire da un'altra epoca. Il calcio chiuso per virus è fatto di videochiamate e allenamenti personalizzati. Di qualcosa per restare attivi senza nemmeno sapere se e quando servirà. Ma il Cesena tornerà in campo oppure no? Nulla più di semplici ipotesi. Chi vive di calcio, di sport, sente come una sconfitta il doversi fermare. Prima la salute, non ci sono discussioni. Ma se ci fosse anche solo una possibilità di chiudere il torneo, Viali sarebbe disposto anche a farlo in estate.

Nel video l'intervista a William Viali allenatore del Cesena



I più letti della settimana: