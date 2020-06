Viali: “La conferma non era scontata. Farò di tutto per meritare la fiducia”

Nel servizio l'intervista a William Viali

È un William Viali rilassato al ritorno dalla vacanza. Il tecnico del Cesena è rientrato nel pomeriggio e si prepara per il primo confronto con il nuovo Direttore Sportivo bianconero Moreno Zebi. Viali, non dimentica Pelliccioni che lo ha chiamato per sedersi sulla panchina del Cavalluccio quando sembrava certo l'arrivo di Cevoli, oggi all'Imolese. Quando si parla di mercato, il tecnico preferisce sviare anche se non nasconde che potrebbe essere ancora De Feudis uno degli uomini cardine da cui ripartire e che Valeri, destinato alla Salernitana, lo tratterebbe volentieri visto che è un giocatore del Cesena fino al 30 giugno 2021. Stesso discorso per Caturano con la differenza che l'attaccante 5 goal in bianconero è un giocatore dell'Entella, e quindi occorrerà parlare con la società ligure per intavolare una trattativa. Viali, ha le idee chiare sulla ripartenza. Se il campionato come si sta ventilando ripartirà a metà settembre, il Cesena con ogni probabilità comincerà la preparazione a fine luglio.