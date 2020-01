SERIE C Viali: "Sono al Cesena non per indossare uno stemma ma per lasciare un segno" "Ho trovato una squadra cupa ed è giusto che sia così. La differenza tra squadre allenate la fanno i sentimenti, e la tristezza che ho trovato dopo l'esonero di Modesto, è sintomo che il Cesena è formato da una squadra di uomini"

Presentato questa mattina William Viali nuovo allenatore del Cesena. “ Ho trovato – ha detto- una squadra un po' cupa ma ben allenata. Sono qui – ha concluso- non per indossare uno stemma ma per lasciare un segno”.

Sentiamolo nella conferenza stampa di presentazione.

