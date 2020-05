SERIE C Vice Presidente Ternana Paolo Tagliavento: “Faremo di tutto per disputare i play off” Tagliavento spiega a San Marino RTV la posizione della Ternana rispetto alle richieste fatte nell'assemblea di Lega Pro. Tagliavento, ricorda anche l'episodio in Milan – Juventus e il famoso goal non goal di Muntari

“Siamo tutti d'accordo nel fermare il campionato, o meglio la regular season, cristallizzare la classifica, ma siamo nettamente spaccati sulla promozione della quarta”. Il Vice Presidente della Ternana Paolo Tagliavento delinea i contorni di un'assemblea che lui stesso giudica spaccata con 16 società che vogliono disputare i play off e 17 astenute non c'è la maggioranza e di questo il Consiglio Federale dovrà tenere conto. Tagliavento spiega anche molto bene chi sono i club che potrebbero accedere ai play off. Il Vice Presidente della Ternana in maniera molto diretta conferma che se dovessero procedere con il favorire la media punti, merito sportivo, escludendo le seconde, ci sarà lavoro per i tribunali e dunque un'estate molto calda anche dal punto di vista giudiziario. Tagliavento, parla anche delle differenze tra la sua attuale carriera di dirigente e quella di arbitro di Serie A. L'ex arbitro, rivive la sua carriera in maniera molto pacata e dichiara di non essere dispiaciuto per essere spesso ricordato solo per l'episodio goal non goal di Muntari in Milan – Juventus 25 febbraio 2012



