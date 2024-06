SERIE C PLAY OFF Vicenza-Carrarese 0-0, la B si decide al ritorno

Tra Vicenza e Carrarese resta tutto aperto. Lo 0-0 del Menti rinvia il verdetto alla gara di ritorno: toscani più sciolti fin dal pronti-via quando Finotti impegna Confente. I veneti faticano molto soprattutto sul passo, Schiavi da lontanissimo li punzecchia. E poi Zuelli si fa vedere dal limite chiamando all'intervento il sempre attento Confente. Ripresa ancora di marca toscana almeno per la prima metà, Schiavi ha una bella occasione dal limite, ma non riesce a tenerla bassa. Nell'ultima parte di match si vede anche il Vicenza: prima con Della Morte che non crea pericolo alcuno, poi con la pallissima di Costa che nel finale va ad un capello dal far saltare il banco. Bleve di sale, palla fuori di niente. Se ne parla al ritorno. La B attende l'ultima ammessa al ballo.

