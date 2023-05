SERIE C PLAY OFF Vicenza e Cesena (0-0) se la giocano al ritorno

Trentacinque giorni dopo ricomincia a Vicenza la corsa del Cesena. Al Menti è match di sostanza e compattezza con poche fiammate. La prima è bianconera, Mercadante la mette al volo forte e tesa, entra Christian Shpendi, ma non trova la porta. Di là Tozzo guarda e prega: la punizione di Ronaldo è alta. Proteste venete sul finire di tempo: Ferrari tra Prestia e Saber va giù forse con troppo trasporto e l'arbitro decide per il no. Ripresa, il Vicenza deve provare a vincere e naturalmente a forzare un po', Adamo alto è il contropiede bianconero. Prima grossa occasione dei padroni di casa al minuto 50. La serpentina di Begic innesca una mischia con annessa serie di rimpalli e conclusione di Stoppa, alta. Il Cesena guardingo riparte come e quando può. Bumbu si fa spazio di forza e calcia, Iacobucci rimedia. Le squadre si temono e si procede per fiammate, la punzione di Brambilla respinta viene bene a Steven. Il tiro è deviato in angolo. La difesa bianconera concede solo tiri da fuori che non possono costituire pericolo, e allora l'occasionissima del match arriva solo grazie ad un'invenzione di Della Morte che pesca Ferrari colpevolmente solo. La spaccata del centravanti va piena sul palo. Scampato il pericolo il Cesena prova a farla tonda ancora con Bumbu, ma il sinistro non si abbassa e tutto si deciderà mercoledì al Manuzzi che si annuncia bello pieno. A Toscano il vantaggio del doppio risultato.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: