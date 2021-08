Via libera dalla Prefettura di Vicenza all'intitolazione alla memoria di Paolo Rossi, dell'area antistante l'accesso principale dello stadio Menti, il cui indirizzo sarà "Largo Paolo Rossi 9". La posa della targa di intitolazione avverrà entro fine settembre. Inizieranno a breve anche i lavori di realizzazione della nuova piazza sempre in ricordo di Rossi. Queste sono solo alcune delle iniziative, che si susseguono in giro per l'Italia, in ricordo del grande campione.