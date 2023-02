COPPA ITALIA SERIE C Vicenza - Juve Next Gen in finale di Coppa Servono i supplementari ai biancorossi per eliminare l'Entella, i bianconeri vincono dopo i rigori contro il Foggia.

Supplementari e rigori. Le gare di ritorno di Coppa Italia di serie C sono all'insegna del grande equilibrio e delle emozioni. La prima finalista è il Vicenza. I veneti dovevano recupera la sconfitta di misura della gara di andata e finiscono per dilagare nell'extra-time per 4-1. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 nel quale il Vicenza ha un paio di buone opportunità. La squadra di Modesto parte bene con Stoppa che si vede respingere la conclusione da De Lucia. A dieci minuti dalla fine arriva la doccia gelata per l'Entella con il gol di Della Morte bravo a concretizzare uno schema su punizione con un bel mancino che vale il vantaggio biancorosso. L'1-0 manda le squadre ai supplementari dove i padroni di casa ribaltano il risultato. Al minuto 103 Ferrari prende la mira e di testa la mette sotto l'incrocio per il 2-0. Nel secondo tempo supplementare arrivano altre due reti dei vicentini. Il 3-0 con Stoppa che realizza un calcio di rigore che mette al sicuro il risultato. C'è tempo anche per il poker del Vicenza con la doppietta di Ferrari sul cross dalla sinistra di Begic. L'Entella firma la rete della bandiera con Zamparo che tocca sottomisura un pallone messo dalla sinistra. Il Vicenza vince 4-1 e vola in finale dove sfiderà la Juventus Next Gen.

Bianconeri che avevano perso 2-1 la gara d'andata. Parte benissimo la gara di ritorno del Foggia. Costa porta avanti i rossoneri, che per il tifo presente sembrano giocare in casa. Semifinale in discesa per i pugliesi. Prima della fine di tempo, la Juve si rimette in corsa per il passaggio del turno con Dean Huijsen che pareggia sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il classe 2005 della Juventus diventa ancor di più protagonista con il gol del vantaggio bianconero al 52', mancino dalla distanza e palla che tocca la parte bassa della traversa prima di entrare in rete. Un gol capolavoro del giocatore olandese. Sul 2-1 la partita è in parità si va ai supplementari. Juve e Foggia hanno l'occasione per vincerla, ma il punteggio non cambia. Il passaggio del turno si decide dal dischetto. Crespi respinge il penalty di Di Noia. La Juventus è perfetta con cinque gol su cinque conclusioni e la trasformazione di Iocolano vale la finale contro il Vicenza. Gara di andata il primo marzo, ritorno l'11 aprile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: