SERIE C Vicenza o Carrarese, si sceglie l'ultima promossa in B Andata stasera al Menti, ritorno domenica al dei Marmi.

Il Vicenza per ritrovare una categoria più consona al suo curriculum, la Carrarese per uno storico ritorno a 76 anni di distanza. La quarta promossa in Serie B si sceglie tra stasera e domenica, tra il Menti (fischio d'inizio alle 21) e lo stadio dei Marmi (per il ritorno, ore 17:30). Entrambe terze nei rispettivi gironi, entrambe partite con un allenatore e arrivate in fondo con un altro. Diana e Dal Canto hanno lasciato il posto a Vecchi (in Veneto) e Calabro (in Toscana), chiamati a metà percorso per dare, con successo, una svolta alla stagione.

Il Vicenza in particolare non perde dal 20 gennaio, da lì in poi sono arrivati 22 risultati utili (con 15 vittorie). Con l'Avellino c'è voluta molta fortuna – tra traverse e clamorosi errori avversari – ma usciti indenni dal Partenio i biancorossi hanno poi fatto valere il fattore campo, con un successo di misura frutto anche dei grandi interventi di Confente. E ora una finale da favorita, quantomeno per l'abitudine a un certo tipo di partite, per ritrovare quella Serie B persa due anni fa. Senza Golemic, squalificato per due giornate ma con speranza che il ricorso lo metta a disposizione almeno per il ritorno.

L'ultimo ostacolo è la Carrarese che un po' a sorpresa – nonostante si parli comunque di società ambiziosa -arriva a giocarsi l'accesso alla cadetteria, dalla quale manca addirittura dal '48. Anche qui un accesso in finale con merito e fortuna: dopo il ko nell'andata, il Benevento pareva avviato a ribaltarla sul suo campo, salvo poi incappare nel rosso di Talia che ha favorito la risalita dei giallazzurri. Tra le cui fila mancherà, sempre per squalifica, Zanon, che rientrerà per il ritorno.

