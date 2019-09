Vicenza-Rimini 2-0, prima sconfitta stagionale per i biancorossi

Al “Romeo Menti” arriva la prima sconfitta stagionale per il Rimini di Renato Cioffi che cade 2-0 contro il Vicenza. Succede tutto nel finale perchè i veneti la sbloccano prima al 78' con il colpo di testa di Pontisso che non lascia spazio a Scotti e poi arriva il definitivo raddoppio con Saraniti in pieno recupero. Lanerossi che sale al quarto posto in classifica con 8 punti, i romagnoli rimangono ancorati a 5.