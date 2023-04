ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor a caccia di record Vincendo entrambe le sfide che mancano per terminare il campionato, i biancoazzurri toccherebbero quota 91

Difficile fare un calcolo preciso anche perchè in Eccellenza non tutti i Gironi hanno lo stesso numero di squadre. Molti campionati sono già terminati, alcuni termineranno questo weekend, pochissimi, come quello di Eccellenza Emilia Romagna, si dilungheranno al 6-7 maggio. Fatta questa doverosa premessa, ad oggi di tutti in Gironi di Eccellenza, solo Sora e Sassari Calcio hanno più punti del Victor San Marino, 87 contro gli 85 dei sammarinesi. La squadra sarda, però non può andare oltre perchè il campionato è già terminato, mentre il Sora, Eccellenza Lazio Girone B, può arrivare al massimo a 90, con ancora una partita da giocare. La squadra di Stefano Cassani deve disputare due turni, ed è l'unica che vincendole entrambe, arriverebbe a quota 91, stabilendo così il record della stagione 2022/2023. Numeri che Cassani e il suo staff avranno già verificato, e dunque il Victor domani si presenterà ad Imola contro il Sampaimola, con la promozione in tasca già da giorni, ma con ancora la voglia di stupire e centrare il record di punteggio di tutti i gironi di Eccellenza. Convocati tre ragazzi degli Allievi allenati da Giordano Cinquetti, si tratta dei fratelli Mattia e Valentino Cenni, rispettivamente 2006 e 2007, e dell'attaccante sedicenne Simone Menini.

Sampaimola - Victor San Marino domani ore 15.30, allo Stadio Buscaroli di Imola, arbitra Orlandi di Siracusa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: