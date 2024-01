SERIE D Victor, ad Acquaviva c'è "l'amico" Sant'Angelo Squadra imprevedibile quella lodigiana: nell'ultimo turno ha fatto un favore ai biancazzurri rallentando il Ravenna ma negli ultimi 7 turni ha vinto solo una volta.

Se il ko col Lentigione non è costato la fuga del Ravenna, il Victor lo deve anche al suo avversario di domani, il Sant'Angelo. Squadra imprevedibile, quella lodigiana: nei playout, per quanto sia la meglio piazzata del lotto, un solo successo in 7 turni ma capace di imporre il pari alla capolista, lontana 20 punti. 4° attacco del torneo – 5 reti in più del San Marino, con Gobbi vicecapocannoniere a quota 10 – ma anche seconda peggior difesa, davanti solo al Borgo San Donnino ultimo. Resta da capire quali delle due facce mostrerà al Victor, che per non perdere contatto dalla vetta, che sta a +4, deve evitare altri inciampi. Biancazzurri senza Haruna, gli altri, conferma il tecnico Cassani, sono tutti disponibili.

Nel video le parole di Stefano Cassani, allenatore del Victor San Marino

