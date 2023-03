Victor, ad Acquaviva percorso netto

Centrano la vittoria nel turno infrasettimanale, Victor San Marino, Progresso e Sampaimola, cade invece il Russi. In classifica + 11 dei sammarinesi sul Progresso + 14 sul Sampaimola e + 15 sul Russi. 15 su 15 allo Stadio di Acquaviva una rocca forte invalicabile per tutti fino a questo momento. E' evidente la sicurezza acquisita su questo campo. La squadra è sciolta, caparbia, rapida ed efficace, e anche ieri con il Masi Torello sono emerse tutte queste qualità, e va anche sottolineato che questi ragazzi non si tirano mai indietro anche quando i toni agonistici si alzano come accaduto nel concitato finale.

Tra i tanti meriti anche quello di aver riportato in splendida forma Scott Arlotti. Le sue qualità non sono mai state in discussione, ma il ragazzo dopo le buone stagioni di Rimini, aveva perso categorie e smalto e a San Marino sta ritrovando continuità e il suo livello sta crescendo di partita in partita. Non è certo l'Eccellenza la categoria per un talento del genere, ed è chiaro che va valutato in classi più alte e consone alle sue straordinarie qualità. Cassani, spiega così il recupero del quasi 24enne li compirà il prossimo 27 giugno. Altro grande protagonista, a prescindere dal gol, è stato ieri Riccardo Gramellini. Il 19enne, destro naturale, è stato portato a sinistra da Cassani per sostituire Stellacci, e la risposta è stata eccellente.