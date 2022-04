Victor: Bollini "rinnovo Pedrazzini per il ragazzo e per dare un segnale chiaro di continuità"

Sentiamo Luca Bollini

Il Direttore Sportivo del Victor San Marino Gian Luca Bollini, spiega che il rinnovo del difensore Pedrazzini (infortunio serio per lui, domenica contro il Russi), è per dimostrare che a San Marino si fa calcio in maniera diversa rispetto a quanto viene fatto da altre parti. "Il Victor - dichiara- è riconoscente ad un ragazzo che si è dimostrato un uomo serio e un ottimo professionista, per noi - continua - la riconoscenza è un valore e lo abbiamo dimostrato". Questo significa che il Victor avrà continuità in futuro? "La società, presto - aggiunge Bollini- sarà ancora più forte. Tra meno di un mese annunceremo nuovi ingressi in società di persone che credono e sposeranno il progetto".

Siete entrati nei play off che ruolo volete recitare? "Cercheremo di dare il massimo, salire sarebbe un sogno, e sognare non costa niente, una partita alla volta poi vedremo. Posso dire che c'è qualche problema per il campo dovuto alle concomitanze tra play off del calcio sammarinese e calcio femminile, spero e mi auguro che lo spirito collaborativo - conclude Bollini- che ha dimostrato la FSGC nei nostri confronti, possa continuare.

Solo il San Marino Stadium e l'Acquaviva Stadium sono omologati per ospitare partite di Eccellenza, auspichiamo di avere riscontri positivi a breve".