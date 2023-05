SERIE D Victor: Bollini, “Tra qualche giorno definiremo il budget 2023-2024” l DS del Victor Gian Luca Bollini sta già valutando diversi profili. Priorità agli Under ed al reparto offensivo

Con l'ottima prestazione di Corticella va in archivio una grande stagione per il Victor San Marino promosso in Serie D con largo anticipo. Ora si pensa solo alla prossima stagione, e le scadenze sono imminenti. La società iscriverà regolarmente la squadra al prossimo campionato di Serie D con Stefano Cassani confermatissimo alla guida tecnica. Poi tutta una serie di punti interrogativi e incombenze a cominciare dallo Stadio. Il Victor entro metà luglio dovrà comunicare il nome e la via dello Stadio dove giocherà le partite in casa. Il funzionario della FSGC Elia Bonifazi, da noi contattato telefonicamente, ha precisato che per quanto riguarda la tribuna ospiti e servizi, obbligatoria per l'omologazione dello Stadio di Acquaviva in Serie D, si è, ad oggi, nella fase preventivi, Il Victor sta lavorando alacremente per rinforzare la società dal punto di vista economico. L'arrivo di una grossa sponsorizzazione da parte di una società che ha sede a Roma e lavora nel campo dell'energia e del Fotovoltaico come dichiarato dal Presidente Della Balda e confermato dal DS Bollini, potrebbe aprire nuovi scenari e garantire al Direttore Sportivo una maggior forza sul mercato

Nel servizio l'intervista al DS Victor San Marino Gian Luca Bollini

