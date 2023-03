Victor campione in caso di vittoria

Victor San Marino

Domenica 2 aprile con tre giornate di anticipo il Victor potrebbe già essere in Serie D. Se i biancoazzurri vanno a vincere a Granarolo è fatta, in tutti gli altri casi occorre fare i calcoli con quello che farà il Progresso in casa con il Castenaso. Il Victor si laurea campione anche in caso di pareggio con il Granamica e il Progresso ottiene lo stesso risultato nel derby con il Castenaso, o anche in caso di sconfitta di entrambe. A prescindere dalle tabelle, è ormai questione di ore per lasciare l'Eccellenza dopo soli due anni dalla nascita della nuova società. Naturalmente ancora presto per distribuire i meriti, quello che interessa in questo momento è ottenere la definitiva conferma. La società sta programmando una grande festa per il 16 aprile quando il Victor affronterà ad Acquaviva alle 15.30 proprio i degnissimi avversari del Progresso. Ma è chiaro che Stefano Cassani darà l'ok per champagne e cotillon solo se la partita in termini di risultato non avrà più valore.

In sostanza se il Victor domenica a Bologna otterrà la matematica certezza della promozione in D, il 16 aprile lo Stadio di Acquaviva sarà vestito a festa fin dall'inizio, in caso contrario si manterrà aplomb e lucidità fino a che non arriva la certezza della promozione. Occorre sottolineare che il Granamica non avrà nessuna intenzione di ascoltare ad alto volume “freed from desire” nel proprio spogliatoio. I bolognesi hanno 58 punti occupano la sesta posizione in campionato ma possono benissimo ambire a chiudere al quarto posto. E acciuffare i play off. Savignanese quinta ad un punto e Russi quarto a 2. Più lontano il Sampaimola. Quella di domenica a Granarolo contro il Granamica sarà dunque partita vera e nessuno regalerà nulla. Cassani avrà tutti a disposizione eccezion fatta per Stellacci e Santoni per il quale arrivano buone notizie. Il centrocampista ha abbandonato le stampelle e sta recuperando molto più velocemente del previsto.