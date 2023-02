ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor: comincia la settimana decisiva Tre partite in 7 giorni per un Victor che non può più sbagliare. Domenica scontro diretto Progresso - Russi

E' stata una settimana intensa quella trascorsa da domenica sconfitta a Savignano, ad oggi. Cassani tiene tutti sulla corda perchè i bonus sono esauriti, e la squadra sembra pronta per riprendere la marcia. Se prendiamo in esame le ultime cinque, i biancoazzurri sarebbero noni in campionato con tre sconfitte e due vittorie. Il Bentivoglio, avversario di domani ore 15 allo Stadio di Acquaviva, viene da cinque risultati utili consecutivi, tre pareggi e due vittorie. In Germania direbbero “Achtung”, perchè il Victor fino ad ora, ha meritatamente guidato la classifica, ma un eventuale sorpasso, farebbe cambiare e di molto il quadro psicologico. Per non incorrere in questo problema occorre tornare a correre a cominciare da domani, per poi posizionarsi al meglio verso il recupero di martedì con il Pietracuta.

Gli avversari vanno rispettati ma il Victor, Cassani ha tutti a sua disposizione rientrano anche Marra e Mantovani, deve tornare a vincere. Non complicarsi la vita significherebbe anche un'altra cosa: mettersi serenamente comodi ed attendere lo scontro diretto di domenica tra Progresso – Russi. Non dovrebbero esserci stravolgimenti nell'undici iniziale. Alex Ambrosini ha lavorato bene tutta la settimana, sta recuperando la miglior condizione, ma ancora non ha i 90 nelle gambe. Ballottaggio Monaco – Tosi per una maglia da titolare nella difesa a tre con De Queiroz e Lombardi. A centrocampo non dovrebbe cambiare nulla: Lazzari, ci auguriamo con il numero 8 e non con il 7 come a Savignano, Santoni o Morelli, e Sabba, con Stellacci e Gramellini ai lati. Davanti conferma per Arlotti e Rivi quest'ultimo alla disperata ricerca del suo primo gol in maglia biancoazzurra. Arbitra Marco Arienti di Cesena, assistenti Cavallari e Sabba.

Si gioca domani ore 15 allo Stadio di Acquaviva.

