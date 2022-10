Victor da record : 8 consecutive. La seconda è già a - 7

Lo ha ammesso anche Stefano Cassani: “se ad inizio stagione avessi detto che avremmo vinto le prime 8 sarei passato per un presuntuoso” - ha dichiarato- il tecnico scelto per puntare dritto al salto di categoria. Stefano Cassani ha una mentalità vincente e l'ha trasferita immediatamente ai suoi ragazzi. Uno che lo conosce molto bene è Nicholas Marra, ieri al secondo gol consecutivo. Li ruota spesso, senza perdere mai di vista l'identità. E il Victor ha ormai una sua fisionomia riconoscibilissima. C'è tanto Cassani in 8 vittorie, ma c'è anche tanto di una società che ancora non ha vinto niente questo deve essere chiaro, ma ha gettato le basi per essere una degna erede degli anni “diversi” rispetto a questi da moltissimi punti di vista di Germano De Biagi. Poi c'è la squadra. Una squadra ben costruita che ha in Gianmarco Pazzini un portiere poco spesso chiamato in causa e proprio per questo, ancora più pronto e preciso quando viene chiamato in causa.

Nel video le interviste a Nicholas Marra e Gianmarco Pazzini