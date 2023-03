ECCELLENZA Victor dal Classe per fare 9 in fila Dopo il Masi, i biancazzurri affrontano un'altra formazione impelagata nella lotta salvezza. Fuori Mantovani, Stellacci e Manuelli.

A metà del suo trittico contro avversarie di bassa classifica – occasione per blindare una promozione sempre più vicina – il Victor va dal Classe. Al momento la prima delle impelagate nei playout, a metà tra una salvezza diretta ancora alla portata – Masi e Tropical sono a +5 – e una fase di stanca fatta di 2 punti in 5 turni. Mondi opposti, il Victor lanciato da 8 successi in fila e perfetto nel ruolino casalingo e il Classe che sul suo campo conta 4 vittorie, meno della metà di quelle conquistate in totale.

Limite principale dei ragazzi di Davide Succi – alla prima da tecnico dopo una carriera che, da attaccante, l'ha visto anche in A con Chievo, Palermo, Bologna e Cesena – è la difesa: sin qui 57 gol subiti, peggio hanno fatto solo i fanalini di coda Cattolica e Del Duca. Molto meglio l'attacco, che ha numeri da metà classifica e ha il suo terminale in Nicolò Fogli, sin qui autore di 12 reti.

Buona occasione dunque per cristallizzare – o ampliare – il vantaggio sul Progresso, impegnato sul campo dell'ultimo avversario biancazzurro, il Masi Torello: +11 e 21 punti ancora disponibili, anche restasse tutto com'è la distanza dalla promozione aritmetica si farebbe davvero sottile. Cassani sarà ancora privo di Mantovani, Stellacci e Manuelli, gli altri sono tutti a disposizione.

