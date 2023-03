ECCELLENZA Victor di granito, resiste in 9 e vince 1 a 0 con il Tropical Coriano Segna Arlotti poi inspiegabilmente il Victor perde la testa: espulso Stellacci per doppia ammonizione e Arlotti per proteste

Nonostante la doppia inferiorità la squadra di Cassani vince e non subisce gol. Victor San Marino cromato Brasile, Cassani schiera la formazione tipo contro quella che viene definita la bestia nera dei Titani, quel Topical Coriano che vinse all’andata nel finale. E l’inizio in tema di scaramanzia non fa ben sperare. Sabba taglia il campo per Arlotti pronto il cross, Santoni di giustezza, palo pieno. Protino, ex Juvenes/Dogana e Fiorentino, si fa luce sulla sinistra, diagonale a lato di un paio di metri . Ci prova Ambrosini, con la specialità della casa, la sua punizione attraversa tutto lo specchio della porta, senza altre conseguenze. La gara si assesta, Ambrosini cerca Santoni il colpo di testa non sortisce effetti . Azione insistita di Gramellini, uno dei migliori, sfera per Ambrosini, radente sul quale non arriva nessuno. Numero di Lazzari che salta secco un avversario, cross per Ambrosini colpo di testa puntuale ma impreciso. Nel finale di frazione, lancio preciso dalle retrovie, Santoni arresta poi viene spinto alle spalle, per il direttore di gara tutto regolare. Break Tropical ad inizio ripresa. Tamagnini ottima la preparazione e anche l’idea, difetta la mira. Destro di Perazzini sfera lontana dalla portata di Pazzini, ma meglio il Tropical che prende gol addirittura in contropiede. Sabba verticalizza per l’ex di turno Scott Arlotti piazzato e Victor avanti. Non esulta il numero 9 ma è un gol molto pesante, nel momento migliore degli avversari. Le cose strane continuano perché in vantaggio, l’ottimo, per tutta la stagione, Antonio Stellacci perde inspiegabilmente la testa e si fa ammonire due volte nel giro di tre minuti. Victor in 10. Poi anche in 9 quando a palla lontana l’arbitro ferma l’azione per estrarre il rosso diretto per l’autore del gol Arlotti che evidentemente ha protestato o detto qualcosa all’arbitro Pazzesco allo Stadio di Acquaviva. 4-3-1 adesso per Cassani, la spinta del Tropical porta alla traversa di Protino, sulla ribattuta segnalato il fuorigioco di Carrer. L’uscita bassa di Pazzini a tre dal novantesimo viene festeggiata come un gol. Un muro la difesa gialla, impenetrabile anche in nove. Tropical costretto a provarci da 30 metri con Mularoni, sfera alta. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino in nove dal ventiduesimo della ripresa batte il Tropical Coriano 1 a 0.

