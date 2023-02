ECCELLENZA Victor, è partito il conto alla rovescia Con il successo di ieri contro il Cattolica, il Victor San Marino ha allungato sulle rivali: +9 sul Progresso, +12 sul Russi. A 10 giornate dal termine in Eccellenza. E con 6 da giocare in casa, il bottino sembra rassicurante.

E' partito il conto alla rovescia per il Victor San Marino. Nonostante il voler pensare “partita per partita” - cosa più che giusta, tra l'altro – è innegabile che 9 punti di vantaggio quando mancano 10 giornate sembrano un bottino più che rassicurante. Anche perché, da qui alla fine, i biancazzurri ne giocheranno ben 6 in casa dove, fino a questo momento, è stato fatto percorso netto con 14 vittorie in 14 partite. Quello di ieri è stato un altro turno favorevole per i ragazzi di Cassani: Lazzari ha risolto il testacoda contro il Cattolica e, contemporaneamente, il Progresso è stato fermato sullo 0-0 dal Valsanterno e il Russi sull'1-1 dal Pietracuta. Altri due punti guadagnati sulle dirette inseguitrici, +9 sui bolognesi e +12 sui ravennati.

In più c'è da considerare il momento di gran lunga favorevole: dopo il ko in casa della Savignanese sono arrivate ben 5 vittorie consecutive con altrettanti “clean sheet”. Questo a testimonianza di una ritrovata compattezza difensiva, ciò che aveva caratterizzato i Titani nella fase iniziale del campionato. Poi, là davanti, qualcosa succede sempre. Soprattutto quando hai giocatori in grado di far la differenza in Eccellenza: dal capitano Alex Ambrosini all'ex Rimini Scott Arlotti passando per Lorenzo Lazzari, “golden boy” e definito dallo stesso Cassani “determinante in questo momento". Anche ieri ci ha pensato il sammarinese classe 2003 a far saltare il banco con un gol dei suoi, fatto di qualità ed eleganza. Una vittoria fondamentale e di buon auspicio per il prossimo impegno che vedrà il Victor nuovamente ad Acquaviva per affrontare la “bestia nera” Tropical Coriano, capace – ieri – di rimontare da 0-4 a 4-4 contro il Granamica.

