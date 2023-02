Victor, fuga per la Serie D: 1-0 al Cattolica e +9 sul Progresso

Il Victor San Marino sbanca il “Calbi” di Cattolica ed è sempre più su. Quinta vittoria consecutiva senza subire gol, Lazzari risolve un testacoda che si stava rivelando insidioso ed ora i Titani vanno in fuga: +9 sul Progresso e +12 sul Russi, entrambe fermate sul pareggio. Parte forte il Victor: grande idea di Arlotti per la salita di Stellacci, cross in mezzo sul quale Manuelli ci arriva ma non trova lo specchio. Stessa sorte per capitan Ambrosini direttamente da calcio di punizione: solo illusione del gol per il 10 biancazzurro. Pecca un po’ di imprecisione il Victor: Stellacci a giro con il mancino, palla ancora una volta a lato non di molto. I ragazzi di Cassani però rischiano tantissimo quando Cestra approfitta della prateria lasciatagli e calcia dal limite. Pazzini respinge e sul tap-in Docente farebbe 1-0 ma si alza la bandierina dell’assistente che annulla il possibile vantaggio Cattolica. Dall’altra parte troppo debole il tentativo di Tosi sul cross basso di Arlotti. L’ex Rimini avrebbe poi la palla per sbloccare la contesa: rigore in movimento e destro a botta sicura, respinto con i piedi da Moscatelli.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e serve la giocata dei fuoriclasse. Per l’Eccellenza lo è sicuramente Lorenzo Lazzari: il 7 sterza nell’area piccola e con il mancino fulmina il portiere avversario. A un quarto d’ora dalla fine il Victor sblocca una partita che si stava facendo molto, molto complicata. Trovato l’1-0, i biancazzurri continuano a spingere sull’acceleratore: miracolo di Moscatelli sull’incornata di De Queiroz, dopo il cross di Tosi. In pieno recupero anche Marra va vicinissimo al raddoppio: slalom personale in area, Moscatelli saltato e sfera sull’esterno della rete. A 10 giornate dalla fine, il Victor vede la Serie D sempre più vicina.