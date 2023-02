Victor: il recupero con il Pietracuta un bonus da non sprecare

Occhi puntati sullo stadio di Acquaviva dove domani sera ore 20.30 si recupera la sfida che non si giocò lo scorso 22 gennaio causa neve. Victor San Marino – Pietracuta valevole per la 23°giornata del campionato di Eccellenza Girone B. Da una parte la squadra di Cassani ha necessità di scrollarsi di dosso la pressione del Progresso che domenica ha battuto nello scontro diretto il Russi, dall'altra un Pietracuta in grande spolvero al quale si aggrappano gli immediati avversari del Victor per tenere aperto il campionato. Diciamo subito che se anche dovessero arrivare i 3 punti, i biancoazzurri non hanno ancora vinto nulla, ma l'eventuale + 4 sul Progresso, anche psicologicamente, può diventare un bel vantaggio. E' un bonus da non sbagliare, lo sanno bene i biancoazzurri che necessariamente vogliono ristabilire distanze adeguate. Cassani, con le tre partite in una settimana, potrebbe cambiare qualcosa ma naturalmente non snaturerà l'assetto. Sarà un derby per molti sammarinesi che militano nelle due squadre. Designati per questa partita gli arbitri che avrebbero già dovuto dirigerla il 22 gennaio: Lorenzo Maria Frigo ha già arbitrato il Victor nella vittoriosa trasferta con il Sant'Agostino, assistenti Angelini e Masciello.