Victor: il San Marino Stadium sarà la seconda casa

I biancoazzurri di Cassani hanno centrato la sedicesima vittoria in casa di questo esaltante campionato di Eccellenza. Tutti segni + e un solo pareggio quello imposto dal Sant'Agostino. Il San Marino Stadium è tornato per una domenica la casa del Victor. Il Presidente Luca Della Balda e il tecnico Stefano Cassani esprimono il loro compiacimento per un impianto di altissimo livello. Cosa succederà in futuro? Intanto i lavori al manto erboso cominceranno a breve, ci vorranno tre mesi prima di vedere una partita di calcio allo Stadium. Anche la Nazionale di Costantini sarà costretta ad emigrare a Parma per affrontare il Kazakistan nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Il Segretario Generale della FSGC Luigi Zafferani, da noi contattato al telefono, ha confermato gli ottimi rapporti instaurati con la società biancoazzurra. A breve – ha dichiarato - incontreremo il delegato della Lega Nazionale Dilettanti, con lui, e insieme ai dirigenti del Victor, faremo un sopralluogo ad Acquaviva per capire quali migliorie apportare per omologarlo alla Serie D. Il Segretario ha confermato che il Victor giocherà le partite di cartello, i match clou, contro squadre che hanno tifoserie importanti al San Marino Stadium. Tutto chiaro dunque. La casa del Victor sarà Acquaviva anche il prossimo anno.