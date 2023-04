Victor in D con 3 giornate di anticipo

Piove a dirotto sul sintetico dello Stadio Bonarelli dove il Victor si gioca il primo match point per chiudere il campionato. Cassani non cambia nulla rispetto alla formazione che ha battuto il Diegaro mercoledì. Parte bene il Granamica, Xhuveli alla conclusione, Pazzini respinge, poi Baldazzi va giù in area di rigore per l’arbitro tutto regolare. Il diluvio rende tutto più difficile, Granamica pericoloso con l’angolo di Finessi che attraversa l’area, traiettoria velenosa che non trova finalizzazione. Minuto 21, Finessi servito sulla trequarti lascia partire una conclusione deviata in maniera decisiva da Pazzini sul palo. Dal calcio d’angolo successivo arriva il meritato vantaggio della squadra di Davide Marchini con Karapici. Reazione sterile del Victor che sfocia tutta nel tocco di Ambrosini sull’angolo di Sabba ma che non sortisce effetti. Pareggia il conto dei legni il Victor con la conclusione da fuori di Tosi, parte alta della traversa. Ancora Jacopo Finessi, migliore in campo, porta a spasso tutta la difesa, calcia in porta, una deviazione evita il peggio. All’ottavo della ripresa servito Xhuveli tutto solo a destra, conclusione fuori, il numero 11 divora il raddoppio. Gramellini tiro cross smanaccia Barbieri in angolo. Dal corner nasce una mischia con la conclusione di Arlotti che non trova il bersaglio. Poco dopo la mezz’ora, punizione Sabba, colpo di testa di Nicholas Marra sulla linea di porta un difensore strozza l’urlo in gola all’attaccante. Finale allo stadio Bonarelli Granamica batte Victor San Marino 1-0 ma il concomitante pareggio del Progesso con il Castenaso spinge il Victor in serie D. Il Granamica è rimasto in attesa del risultato del Progresso sul campo insieme al Victor. Nel momento della certezza del pareggio in maniera assolutamente autonoma la squadra di Granarolo ha fatto sfilare i biancoazzurri rendendo onore ai vincitori del campionato.

Lorenzo Giardi