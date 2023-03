ECCELLENZA Victor, iniziato il countdown verso la serie D I biancoazzurri con il + 11 sul Progresso, a 8 turni dalla fine, vedono l'obiettivo ad un passo

L'ultima promozione del San Marino calcio risale al 2012 era l'anno di Petrone allenatore, Lapadula bomber di razza che ancora oggi risulta uno dei migliori attaccanti in serie B. Era il San Marino calcio fine epoca Germano De Biagi, capace di salire dalla seconda alla prima divisione di Lega Pro. In quella stagione ci furono due promozioni e i biancoazzurri salirono come secondi dietro al Treviso. Per trovare un San Marino calcio vincente dalla prima posizione bisogna risalire alla stagione 1999/2000. Promozione targata Franco Bonavita dalla serie D alla C2. Sono trascorsi 11 anni dall'ultima promozione e 23 dall'ultimo campionato conquistato piazzandosi al primo posto. Ovviamente categorie diverse imparagonabili tra loro, ma vincere un campionato è qualcosa di bellissimo a qualsiasi livello.

Cassani, continua ad essere scaramantico “non abbiamo ancora vinto nessun campionato” -ha sintetizzato ieri ai nostri microfoni-, matematica alla mano ha ragione lui, soprattutto dopo aver visto quello che è successo a Castenaso. Partite che resteranno nella storia, perchè al netto di quello che dichiara il tecnico biancoazzurro, il Victor ha messo la pietra tombale su questo torneo. 5 gol, un palo, e 3 rigori sbagliati, 2 dallo stesso giocatore, uno di questi al 91°, non si vedono spesso in 95 minuti. E' successo ieri dove il Victor non solo ha vinto la settima partita consecutiva ma ha allungato ulteriormente in classifica. Dal + 9 al + 11, e tutti d'accordo.

Il Victor vola meritatamente verso la Serie D, trascinato dal suo capitano. 15 gol per Alex Ambrosini, uomo squadra, uomo spogliatoio, carisma e classe. Compirà 37 anni il prossimo 4 ottobre, chiaro che al termine della stagione si siederà ad un tavolo con la dirigenza per parlare del suo futuro. La D non è la E ma un Ambro centellinato ci può tranquillamente stare. A prescindere dalle singole posizioni e tutto il Victor a meritarsi il conto alla rovescia verso la promozione diretta che manca da queste parti da 11 anni.

